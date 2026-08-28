UEFA Avrupa Ligi’nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın yeni formatlı lig etabındaki 8 rakibinin netleşeceği kura çekimi Monako'daki Grimaldi Forum'da düzenlenecek. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi aat kaçta ve hangi kanalda?

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın rakiplerinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimleri 28 Ağustos'ta (bugün) gerçekleştirilecek. Avrupa'nın iki numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, bugün saat 14.00'te Monako'da çekilecek. Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.

HER TORBADAN 2, TOPLAM 8 RAKİP BELİRLENECEK

Avrupa Ligi'ne katılan 36'şar takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak. Her takım için Avrupa Ligi'nde 8 rakip belirlenecek.