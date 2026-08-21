Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının ardından... UEFA ülke puanında 2 iyi 3 kötü gelişme

Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i konuk etti. Siyah-beyazlılar maçta baştan sona üstün görüntü sergileyerek 3-0 kazandı ve tur kapısını araladı.

Trabzonspor ise ilk maçında Ferencvaros'u konuk etti. Bordo-mavililer sahasında Macaristan temsilcisine 1-0 mağlup oldu ve turu zora soktu.

İKİ İYİ GELİŞME Beşiktaş'ın farklı skorla kazanması sonrası Avrupa Ligi lig aşaması için Türkiye adına olumlu gelişme yaşandı. Türkiye'nin yakın rakiplerinden Çekya'dan Viktoria Plzen'in ilk maçında 3-0 kaybetmesi ise bir diğer olumlu gelişme oldu.

ÜÇ KÖTÜ GELİŞME Trabzonspor'un ilk maçını kaybetmesiyle bordo-mavililer tur şansını zora soktu. Türkiye'yi yakından takip eden bir diğer ülke olan Polonya'dan Jagiellonia'nın 4-0, Lech Poznan'ın ise 7-0 kazanarak Avrupa Ligi'ne yaklaşması kötü gelişmeler olarak öne çıktı.

UEFA ülke puanında play-off maçlarının ardından son sıralama ve puanlar güncellendi.