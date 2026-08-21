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Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının ardından... UEFA ülke puanında 2 iyi 3 kötü gelişme
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Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının ardından... UEFA ülke puanında 2 iyi 3 kötü gelişme

21.08.2026 09:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının ardından... UEFA ülke puanında 2 iyi 3 kötü gelişme

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarında Beşiktaş kazanırken, Trabzonspor kaybetti. Türkiye'nin rakiplerinin de maçlarını tamamlamasıyla UEFA ülke puanında sıralama ve puanlar yenilendi.

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının ardından... UEFA ülke puanında 2 iyi 3 kötü gelişme

Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i konuk etti. Siyah-beyazlılar maçta baştan sona üstün görüntü sergileyerek 3-0 kazandı ve tur kapısını araladı. 

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının ardından... UEFA ülke puanında 2 iyi 3 kötü gelişme

Trabzonspor ise ilk maçında Ferencvaros'u konuk etti. Bordo-mavililer sahasında Macaristan temsilcisine 1-0 mağlup oldu ve turu zora soktu.

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının ardından... UEFA ülke puanında 2 iyi 3 kötü gelişme

İKİ İYİ GELİŞME

Beşiktaş'ın farklı skorla kazanması sonrası Avrupa Ligi lig aşaması için Türkiye adına olumlu gelişme yaşandı. Türkiye'nin yakın rakiplerinden Çekya'dan Viktoria Plzen'in ilk maçında 3-0 kaybetmesi ise bir diğer olumlu gelişme oldu. 

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının ardından... UEFA ülke puanında 2 iyi 3 kötü gelişme

ÜÇ KÖTÜ GELİŞME

Trabzonspor'un ilk maçını kaybetmesiyle bordo-mavililer tur şansını zora soktu. Türkiye'yi yakından takip eden bir diğer ülke olan Polonya'dan Jagiellonia'nın 4-0, Lech Poznan'ın ise 7-0 kazanarak Avrupa Ligi'ne yaklaşması kötü gelişmeler olarak öne çıktı. 

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının ardından... UEFA ülke puanında 2 iyi 3 kötü gelişme

UEFA ülke puanında play-off maçlarının ardından son sıralama ve puanlar güncellendi.

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının ardından... UEFA ülke puanında 2 iyi 3 kötü gelişme

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere | 101.907 puan

2- İtalya | 87.732 puan

3- İspanya | 82.493 puan

4- Almanya | 80.259 puan

5- Fransa | 68.010 puan

6- Portekiz | 64.250 puan

7- Belçika | 58.650 puan

8- Hollanda | 52.062 puan

9- Türkiye | 48.275 puan (+0.200)

10- Polonya | 44.825 puan (+0.500)

11- Çekya | 44.325 puan (+0.100)

12- Yunanistan | 42.012 puan

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