'Avrupa Ligi'nin Kralı' Sevilla yine finalde

Yayınlanma: 19.05.2023 - 08:37

Güncelleme: 19.05.2023 - 08:37

UEFA Avrupa Ligi'nin yarı finali rövanş maçında Sevilla, sahasında Juventus'u konuk etti.

Ramon Sanchez Stadı'nda oynanan ve normal süresi 1-1 biten maçı Sevilla 2-1 kazandı ve toplamda 3-2'lik skora ulaşarak finale adını yazdırmayı başardı.

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken gol perdesini açan isim Vlahovic oldu. Sırp forvet oyuna girdikten 2 dakika sonra attığı golle Juventus'u öne geçirdi. 71'de Suso beraberliği getirerek maçı uzatmalara götürdü.

95. dakikada Lamela'nın kafa golüyle Sevilla bu kez öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi Sevilla 2-1 kazanarak final biletini almayı başardı.

Sevilla, daha önce bu kupayı 6 kez kazanmayı başararak bu anlamda zirvede yer alıyor. Roma ise daha önce 1 kez finale kalmasına rağmen Avrupa Ligi kupasını kazanamamıştı.

Sevilla ile Roma'nın karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi'nde final karşılaşması 31 Mayıs'ta Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.