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Avrupa maçları öncesi... Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor
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Avrupa maçları öncesi... Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor

17.08.2026 10:02:00
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Cumhuriyet Spor
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Avrupa maçları öncesi... Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor

Avrupa kupalarında lig aşamasına kalma yolunda kritik maçlara çıkacak olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın, Süper Lig 2. hafta müsabakalarının ertelenmesi için TFF'ye başvuracağı iddia edildi.

Avrupa maçları öncesi... Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 2. haftasında oynanacak olan üç maçın ertelenmesi gündeme geldi.

Avrupa kupalarında bu hafta içinde ve gelecek hafta kritik maçlara çıkacak olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın, hafta sonunda ligde oynayacakları müsabakaların ileri bir tarihe alınması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuracakları iddia edildi.

Avrupa maçları öncesi... Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Konyaspor, Trabzonspor'un Başakşehir, Beşiktaş'ın ise Alanyaspor ile yapacağı maçların ertelenmesi talep edilecek.

 

Avrupa maçları öncesi... Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için son adım olan play-off turunu geçmeyi hedefleyen üç takımın erteleme başvurusunun bugün TFF'ye ulaşması bekleniyor. Daha sonrasında ise gözler Federasyon'un bu konuda vereceği karara çevrilecek.

Avrupa maçları öncesi... Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor

Üç kulübün talebinin kabul edilmesi halinde söz konusu lig maçlarının yeni tarihleri TFF tarafından belirlenecek.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor ve Beşiktaş'ın mevcut fikstürlerindeki maç takvimleri şöyle:

Avrupa maçları öncesi... Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor

FENERBAHÇE

18 Ağustos Salı

22.00 Fenerbahçe - Lyon (Şampiyonlar Ligi)

22 Ağustos Cumartesi

21.30 Fenerbahçe - Konyaspor (Süper Lig)

26 Ağustos Çarşamba

22.00 Lyon - Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi)

Avrupa maçları öncesi... Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor

TRABZONSPOR

20 Ağustos Perşembe

20.00 Trabzonspor - Ferencvaros (UEFA Avrupa Ligi)

23 Ağustos Pazar

19.00 Trabzonspor - Başakşehir (Süper Lig)

27 Ağustos Perşembe

21.30 Ferencvaros - Trabzonspor (UEFA Avrupa Ligi)

Avrupa maçları öncesi... Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor

BEŞİKTAŞ

20 Ağustos Perşembe

20.00 Beşiktaş - Kauno Zalgiris (UEFA Avrupa Ligi)

23 Ağustos Pazar

21.30 Alanyaspor - Beşiktaş (Süper Lig)

27 Ağustos Perşembe

20.00 Kauno Zalgiris - Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi)

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