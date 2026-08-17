Avrupa maçları öncesi... Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 2. haftasında oynanacak olan üç maçın ertelenmesi gündeme geldi. Avrupa kupalarında bu hafta içinde ve gelecek hafta kritik maçlara çıkacak olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın, hafta sonunda ligde oynayacakları müsabakaların ileri bir tarihe alınması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuracakları iddia edildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Konyaspor, Trabzonspor'un Başakşehir, Beşiktaş'ın ise Alanyaspor ile yapacağı maçların ertelenmesi talep edilecek.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için son adım olan play-off turunu geçmeyi hedefleyen üç takımın erteleme başvurusunun bugün TFF'ye ulaşması bekleniyor. Daha sonrasında ise gözler Federasyon'un bu konuda vereceği karara çevrilecek.

Üç kulübün talebinin kabul edilmesi halinde söz konusu lig maçlarının yeni tarihleri TFF tarafından belirlenecek. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor ve Beşiktaş'ın mevcut fikstürlerindeki maç takvimleri şöyle:

FENERBAHÇE 18 Ağustos Salı 22.00 Fenerbahçe - Lyon (Şampiyonlar Ligi) 22 Ağustos Cumartesi 21.30 Fenerbahçe - Konyaspor (Süper Lig) 26 Ağustos Çarşamba 22.00 Lyon - Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi)

TRABZONSPOR 20 Ağustos Perşembe 20.00 Trabzonspor - Ferencvaros (UEFA Avrupa Ligi) 23 Ağustos Pazar 19.00 Trabzonspor - Başakşehir (Süper Lig) 27 Ağustos Perşembe 21.30 Ferencvaros - Trabzonspor (UEFA Avrupa Ligi)