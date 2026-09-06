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Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları bireysel ödüllere ambargo koydu!

Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları bireysel ödüllere ambargo koydu!

6.09.2026 22:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları bireysel ödüllere ambargo koydu!

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bireysel ödülleri de müzesine götürdü.
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Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın zaferi ile sonuçlandı.

Milli oyuncular, şampiyonlukla biten turnuva sonrası bireysel ödüllerin de sahipleri oldu.

Milli yıldızların aldığı ödüller şu şekilde:

-Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu: Melissa Vargas

-2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi smaçörleri Myriam Sylla ve Derya Cebecioğlu seçildi.

-2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi orta oyuncuları Hena Kurtagic ve Zehra Güneş seçildi.

-2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi liberosu Gizem Örge seçildi.

-2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi pasör çaprazı Melissa Vargas seçildi.

-2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi antrenörü Daniele Santarelli seçildi.

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