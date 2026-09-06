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Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi belli oldu!

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi belli oldu!

6.09.2026 19:15:00
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AA
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Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi belli oldu!

Sırbistan, Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında karşılaştığı Polonya'yı 3-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
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İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan bronz madalya müsabakasında son CEV Avrupa Şampiyonası finalisti Sırbistan ile Polonya karşılaştı.

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Rakibini 25-21, 25-19, 15-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yenen Sırbistan, organizasyonu üçüncü tamamladı.

Avrupa Şampiyonası'nda 2011, 2017 ve 2019'da altın, 2007, 2021 ve 2023'te gümüş madalya elde eden Sırbistan, 2015'in ardından ikinci kez bronz madalyayı ülkesine götürmüş oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Raquel Portela (Portekiz), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Polonya: Wenerska, Czyrnianska, Koput, Stysiak, Lampkowska, Jurczyk (Lysiak, Szczurowska, Grabka, Damaske)

Sırbistan: Uzelac, Popovic, Boskovic, Tica, Kurtagic, Ognjenovic (Jegdic, Ivanovic, Mirkovic, Milojevic)

Setler: 21-25, 19-25, 25-15, 18-25

Süre: 109 dakika (26, 29, 27, 27)

İlgili Konular: #Sırbistan #polonya #Avrupa Voleybol Şampiyonası

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