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Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Fransa liderliği garantiledi: İsviçre ilk galibiyetini aldı!

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Fransa liderliği garantiledi: İsviçre ilk galibiyetini aldı!

15.09.2026 23:45:00
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Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Fransa liderliği garantiledi: İsviçre ilk galibiyetini aldı!

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yedinci gününde D Grubu'nda iki maç oynandı. Fransa, Almanya'yı mağlup ederek grup liderliğini garantiledi. İsviçre ise Letonya'yı mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
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CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yedinci gününde D Grubu'nda iki maç yapıldı.

Romanya'nın Cluj kentindeki BT Arena'da A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda Letonya-İsviçre ve Fransa-Almanya maçları oynandı.

FRANSA GARANTİLEDİ

Türkiye'nin son 16 turu ihtimallerini doğrudan etkileyen maçta İsviçre, Letonya'yı 25-22, 25-19, 16-25 ve 25-22'lik setlerle 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Fransa ise Almanya'yı 3-0 (25-21, 25-17, 25-19) mağlup ederek grup liderliğini garantiledi.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ LETONYA

Organizasyonun son gününde bu grupta çarşamba günü Türkiye-Letonya ve Fransa-Romanya maçları oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, Letonya'yı yenmesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak.

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