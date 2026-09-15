Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Fransa liderliği garantiledi: İsviçre ilk galibiyetini aldı!

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yedinci gününde D Grubu'nda iki maç yapıldı.
Romanya'nın Cluj kentindeki BT Arena'da A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda Letonya-İsviçre ve Fransa-Almanya maçları oynandı.
FRANSA GARANTİLEDİ
Türkiye'nin son 16 turu ihtimallerini doğrudan etkileyen maçta İsviçre, Letonya'yı 25-22, 25-19, 16-25 ve 25-22'lik setlerle 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.
Fransa ise Almanya'yı 3-0 (25-21, 25-17, 25-19) mağlup ederek grup liderliğini garantiledi.
TÜRKİYE'NİN RAKİBİ LETONYA
Organizasyonun son gününde bu grupta çarşamba günü Türkiye-Letonya ve Fransa-Romanya maçları oynanacak.
Ay-yıldızlı ekip, Letonya'yı yenmesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak.