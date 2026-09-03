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Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı deviren Polonya yarı finalde!

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı deviren Polonya yarı finalde!

3.09.2026 19:01:00
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Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı deviren Polonya yarı finalde!

Polonya, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde karşılaştığı Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.
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Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya, Hollanda'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Polonya, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.

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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Polonya: Jurczyk, Wenerska, Piasecka, Koput, Stysiak, Lampkowska (Lysiak, Grabka, Damaske, Lyduch, Szczurowska, Czyrnianska)

Hollanda: Van Aalen, Marrit Jasper, Stuut, Dambrink, Knollema, Baijens (Hester Jasper, Jansen, Bongaerts, Van de Vosse, Kok)

Setler: 25-16, 20-25, 25-20, 25-23

Süre: 129 dakika (25, 34, 33, 37)

İlgili Konular: #voleybol #polonya #Hollanda

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