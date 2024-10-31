Avrupa'da zirvede: Okan Buruk devleri solladı!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:38

Güncelleme: 31.10.2024 - 10:38

Süper Lig’de ve Avrupa’da ilerleyişini sürdüren Galatasaray’ın bu başarısında teknik direktör Okan Buruk’un rolü büyük. Sarı-Kırmızılılar, oynadığı son 13 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

Cim Bom hem Avrupa Ligi grup aşamasında hem de Süper Lig’de yoluna namağlup devam ediyor. Galatasaray’ı geride kalan 2 sezonda şampiyonluğa taşıyan ve Sarı-Kırmızılı takımın başında birçok rekora imza atan Buruk, puan ortalamasında da Avrupa’nın zirvesine çıktı.

AVRUPA'DA İLK SIRADA

Galatasaray son üç sezonda ligde 84 maç oynadı. Sarı-Kırmızılılar bu mücadelelerde 70 galibiyet alırken, 8 beraberlik ve 6 da mağlubiyet yaşadı. Toplamda 218 puan toplayan Okan Buruk’un öğrencileri maç başına 2.59 ortalama tutturdu.

Buruk, 2.59’la Avrupa’nın 10 büyük ligindeki rakipleri arasında ilk sıraya yerleşti. En az 50 maça çıkmış teknik direktörlere bakıldığında Buruk, birçok önemli ismi geride bıraktı.

JAKOBS’TA UMUT VAR

Sakat Jakobs’un Tottenham karşılaşmasına yetişme ihtimali doğdu.

Galatasaray bu hafta Süper Lig’i maç yapmadan geçecek. Tedavisi süren tecrübeli sol bek için hızlı iyileşme ihtimali var.