Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm nasıl?

14 Mart 2022 Pazartesi, 13:30

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMIER LİG

Lider Manchester City, deplasmanda Crystal Palace ile bu akşam oynayacak.

Premier Lig'de Manchester City'nin 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan Liverpool ise deplasmanda Brigthon'ı 2-0 yendi. Şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'a galibiyeti getiren golleri, 19. dakikada Luiz Diaz ve 61. dakikada penaltıdan Muhammed Salah attı.

Liverpool'da beşinci sezonunu geçiren Salah, dördüncü kez bir sezonda en az 20 gol atma başarısı gösterdi.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, sahasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta hat-trick yaparak takımına galibiyeti getiren 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre Josef Bican'ı geride bırakarak 807 golle futbol tarihinin en golcü ismi unvanını elde etti.

Bican, profesyonel futbol oynadığı 1931-56 döneminde Avusturya ve Çekoslavakya liglerinin yanı sıra milli takım formasıyla da çıktığı 530 maçta 805 gol atmıştı. Ronaldo ayrıca, 37 yaş 146 günle Premier Lig tarihinin hat-trick yapan en yaşlı futbolcusu oldu.

Premier Lig'in 28. haftası sonunda 69 puanı bulunan Manchester City'yi, 66 puanlı Liverpool ve 59 puanlı Chelsea izledi. Arsenal, 51 puanla 4. sırada, Manchester United ise 50 puanla 5. sırada yer aldı.

LA LIGA

Şampiyonluk yarışını önde götüren Real Madrid, bu gece deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak.

Real Madrid'in en yakın takipçisi Sevilla ise deplasmanda Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona da evinde Osasuna'yı 4-0'lık skorla farklı geçti.

Öte yandan Barcelona'nın defanstaki tecrübeli ismi Gerard Pique, Katalan takımında 600. maçına çıktı.

Galatasaray deplasmanda oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Barcelona'yı 17 Mart Perşembe günü NEF Stadı'nda oynanacak rövanşta ağırlayacak.

La Liga'nın 28. haftası sonunda bir maç eksiğiyle 63 puanı bulunan Real Madrid'i, Sevilla 7, Barcelona (bir maçı eksik) ve Atletico Madrid 12 puan geriden takip etti.

SERIE A

Haftaya lider başlayan Milan, konuk ettiği Empoli'yi 1-0 yendi.

Takipçisi Napoli, deplasmanda Hellas Verona'yı 2-1 yenerek liderin 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışına devam ediyor.

Geçen sezonun şampiyonu Inter, deplasmanda Torino ile 1-1 berabere kaldı.

Juventus ise Sampdoria'yı 3-1 yendi ve şampiyonluk yarışında kalmaya devam etti.

Serie A'nın 29. haftasında Milan 63 puanla zirvede yer alırken, Napoli 60 puanla zirve takibini sürdürdü. Bu iki takımı 59 puanla Inter (bir maçı eksik) ve 56 puanla Juventus izledi.

BUNDESLIGA

Zirvede yer alan son 9 yılın şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.

Zirvenin en yakın takipçisi Borussia Dortmund ise evinde Bielefeld'i 1-0 yendi.

Üçüncü sıradaki Bayer Leverkusen ise evinde Köln'e 1-0 yenildi.

Bundesliga'nın 26. haftasının ardından 60 puana sahip Bayern Münih'i, 53 puanlı Borussia Dortmund ve 45 puanı bulunan Bayer Leverkusen takip etti.

LIGUE 1

Ligin 28. haftasında lider PSG, Bordoeux'yu 3-0'lık skorla geçti.

Ligde ikinci sırada bulunan Olimpik Marsilya, deplasmanda Brest'i 4-1 yendi. Üçüncü sıradaki Nice'in ise dış sahada Montpellier ile yaptığı mücadele 0-0 sonuçlandı.

PSG taraftarları, takımın İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine tepki gösterdi.

Taraftarlar, Bordeaux maçı başlamadan önce Kylian Mbappe hariç, yıldız futbolcular Lionel Messi ile Neymar başta olmak üzere diğer oyuncuları ıslıkladı. Taraftarlar ayrıca, yönetimi de istifaya çağırdı.

PSG, 65 puanla liderliğini sürdürdü. Olimpik Marsilya ve Nice 50'şer puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı. Son şampiyon Lille ise 43 puanla 6. sırada bulunuyor.