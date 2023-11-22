Avrupa'nın transfer gözdesi... Dev kulüplerden milli yıldıza hücum!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 11:47

Güncelleme: 22.11.2023 - 11:47

Galatasaray’ın son dönemde performansıyla göz dolduran stoperi Abdülkerim Bardakcı, Avrupa transfer piyasasının gözde ismi haline geldi.

"GÖZÜMÜ ONDAN ALAMADIM"

Sarı-Kırmızılıların geçen sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın elinden kaptığı 29 yaşındaki oyuncu kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Bu yıl Şampiyonlar Ligi maçlarının yanı sıra A Milli Takım’daki formuyla dikkatleri üzerine çeken Bardakcı için Almanya Teknik Direktörü Nagelsmann, Ay-Yıldızlıların 3-2 kazandığı karşılaşma sonrası “Türkiye savunmada Abdülkerim Bardakcı’ya sahip olduğu için çok şanslı. Dünya standartlarında bir stoper. Gözümü ondan alamadım” demişti.

GALATASARAY'A PARA KAZANDIRABİLİR

Tecrübeli oyuncu ile bir Rus kulübünün yanı sıra üç İtalyan ekibinin yakından ilgilendiği bildirildi. Abdülkerim’in bu formunun sürmesi ve A Milli Takım ile EURO 2024’te iyi bir grafik çizmesiyle hem kendisine olan ilginin artması hem de yüksek bonservis bedelleriyle Galatasaray’a yüksek para kazandırıp transfer olması öngörülüyor.