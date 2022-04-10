Avustralya'da zafer Charles Leclerc'in
Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı Avustralya Grand Prix'sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı.
2022 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı Avustralya'daki Albert Park'ta gerçekleştirildi.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. Son dünya şampiyonu Max Verstappen ise aracında yaşadığı sorun nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz ise yarışın ilk bölümünde yaşadığı sorun nedeniyle bitiş çizigisini göremedi.
Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez ikinci, Mercedes'in genç sürücüsü George Russell üçüncü oldu. Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise yarışı dördüncü sırada tamamladı.
Formula 1'de sezonun 24 Nisan'da İtalya'daki Emilia Romagna Grand Prix'siyle devam edecek.
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