Aykut Kocaman'dan Alex açıklaması: Ben art niyetliysem, nasıl olacak bunlar?

27 Ocak 2022 Perşembe, 14:21

Fenerbahçe ve Başakşehir'in eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulunuyor.

Kocaman'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türk futbolu çok sıkıntılı bir duruma doğru gidiyor. Hala ders alınmıyor yaşananlardan. Herkes anlık çözümler, algılar üretmeye çalışıyor. Başkanından, medyasına herkes..."

"Yabancı sayısındaki artış Anadolu takımları için bir fırsat yarattı. Geçen seneden itibaren yabancı teknik direktörler artmaya başladı. Ekonominin yarattığı tahribat büyük takımlardaki yöneticilerin karar verme mekanizmalarını olumsuz etkiledi. Bunlar olunca takımlar arası bir yakınlaşması gerçekleşti. Aslında buraya geleceği kaçınılmaz bir gerçek. Bu şekilde devam ederse bunu kanıksayarak normal hale getireceğiz. Belki 7. şampiyon çıkacak. Belki büyük takımlardan bir tanesi küme düşmeyle ilgili sorun da yaşayacak."

"Yıllarca futbol oynamışım, hayatımı bundan kazanmışım ama futbolun ne olduğunu hakikaten öğrenememişim. Ama oynamayan, kafa yormayanlardan eleştiriler geliyor. İçi şişiyor insanın, bu yüzden futboldan uzak kalmaya çalıştım."

"Bizim işimiz oyuncularımızdan en yüksek verimi alacak uyumu sağlamaktır. Bu uyumun içinde bazen Alex olur, bazen olmaz. Şimdi kendisi de antrenörlük yapıyor; aynı şeyleri yaşayacak."



"Alex, en fazla benim zamanımda oynamış. En çok golü vs. benim döneminde olmuş. Ben art niyetliysem nasıl olacak bunlar? Bu konu uzun zamandır sanki belli bir güç tarafından organize bir şekilde bana yönlendiriliyor. Olumsuz algı amacıyla ama nedenini bilmiyorum. Kendimce şeylerim var ama temel nedenini bilmek mümkün değil."

"Aykut Kocaman ve Alex'i karşı karşıya getirmenin Fenerbahçe'ye ne faydası olabilir?"

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