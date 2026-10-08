Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ayla Aksu, Samsun'da çeyrek finale yükseldi!

Ayla Aksu, Samsun'da çeyrek finale yükseldi!

8.10.2026 18:46:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Ayla Aksu, Samsun'da çeyrek finale yükseldi!

Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası’nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı rakibi Alicia Dudeney’i 3-6, 6-3, 6-3’lük setlerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Kahraman, çeyrek finalde ABD’li rakibi Fiona Crawley ile karşılaşacak.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Samsun Green Golf ve Tenis Kulübü’nde 4 Ekim’de başlayan Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil eden Ayla Aysu Kahraman, son 16 turunda Britanyalı rakibi Alicia Dudeney ile karşılaştı.

İlk seti 3-6 kaybeden Kahraman, ikinci ve üçüncü seti 6-3 kazanarak rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla çeyrek finale yükselen Kahraman, 9 Ekim Cuma günü ABD’li Fiona Crawley ile yarı finale yükselme maçına çıkacak.

Karşılaşma sonrası tebrikleri kabul eden Kahraman, çeyrek finale yükselmesiyle adını turnuvanın kura panosundaki çeyrek final bölümüne yapıştırdı.

Image

"SAVAŞMAM GEREKECEK"

Karşılaşmanın zorlu geçtiğini belirten Milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, “Mutluyum güzel ve zor bir maçtı. Sonunda kazandığım için mutluyum. Seyircilerimizin de çok büyük destekleri oldu. Bir sonraki tur için çok heyecanlıyım. Bir sonraki turda ABD'li Fiona Crawley ile karşılaşacağım. Bu sene Crawley ile 2 kere oynadım. Güzel bir maç olacak. Savaşmam gerekecek. Umarım güzel geçer” dedi.

BU SENE ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Ayla Aksu Kahraman ile Fiona Crawley, 2026’da iki kez karşı karşıya geldi.

30 Ocak’ta Porto’da oynanan çeyrek final maçında Kahraman 6-3, 6-2 yenerek yarı finale yükselirken, 5 Şubat’ta oynanan ikinci tur maçında ise Crawley 5-7, 7-5, 6-3’lük skorla galip ayrıldı. Maç 2 saat 12 dakika sürdü.

İlgili Konular: #Samsun #tenis #Ayla Aksu

İlgili Haberler

Vlahovic, Trossard ve Orkun... Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesi 3 yıldızın son durumu belli oldu
Vlahovic, Trossard ve Orkun... Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesi 3 yıldızın son durumu belli oldu Beşiktaş'ın pazar günü Süper Lig'de Kocaelispor'u konuk edecek maç öncesi, sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Leandro Trossard ve Orkun Kökçü'nün son durumları belli oldu.
Ayın oyuncusu seçilmişti: Arda Güler ödülünü aldı!
Ayın oyuncusu seçilmişti: Arda Güler ödülünü aldı! İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, ödülünü teslim aldı.
Benin Teknik Direktörü Gernot Rohr'dan Arjantin ve Lionel Messi tepkisi!
Benin Teknik Direktörü Gernot Rohr'dan Arjantin ve Lionel Messi tepkisi! Benin Teknik Direktörü Gernot Rohr, ARjantin ile oynadıkları hazırlık maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Rohr, Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na veda ettiği karşılaşma ile alakalı dikkat çeken ifadeler kullandı.