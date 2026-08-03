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Aysel Özgan Sırbistan'da gümüş madalya kazandı!

Aysel Özgan Sırbistan'da gümüş madalya kazandı!

3.08.2026 22:43:00
Güncellenme:
AA
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Aysel Özgan Sırbistan'da gümüş madalya kazandı!

Milli sporcu Aysel Özgan, Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Dünya Kupası'nda gümüş madalya elde etti.
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Milli sporcu Aysel Özgan, WSPS Para Atıcılık Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki organizasyonda, 10 metre havalı tabanca kadınlar (P2) SH1 disiplininde yarışan milli sporcular Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar, finalde mücadele etti.

Final müsabakasını 231.5 puanla 2. tamamlayan Aysel Özgan, gümüş madalyanın sahibi oldu.

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TÜRKİYE 4 MADALYA KAZANDI

Milli para atıcı Ayşegül Pehlivanlar ise finalde 8 sporcu arasında 4. sırayı aldı.

Bu kategoride altın madalyayı 232.6 puanla Özbek Shakhnoza Mamajonova, bronz madalyayı ise 213 puanla İranlı Sareh Javanmardi kazandı.

Türkiye, Sırbistan'daki organizasyonu 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamladı.

İlgili Konular: #Sırbistan #atıcılık dünya kupası #türkiye atıcılık ve avcılık federasyonu

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