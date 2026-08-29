Türk Milli Voleybol Takımı'nda imza attığı başarılar ile bilinen Aysun Özbek, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Peki, Aysun Özbek kimdir? Aysun Özbek kaç yaşında, nereli? Aysun Özbek neden voleybolu bıraktı?

AYSUN ÖZBEK KİMDİR?

Aysun Özbek Kalkan 18 Mart 1977'de İstanbul'da doğdu. orta oyuncu pozisyonunda oynamış Türk eski millî voleybolcudur. Kariyerinde Fenerbahçe, Ankara VakıfBank, VakıfBank Güneş Sigorta ve Eczacıbaşı formaları giydi.

AYSUN ÖZBEK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

1997 yılında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’na seçilen Özbek, 200’ün üzerinde karşılaşmada milli formayı taşıdı. 1997 ve 2001 Akdeniz Oyunları ile 2003 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ikincilik yaşayan kadroda yer aldı. 2005 Akdeniz Oyunları’nda ise Türkiye ile şampiyonluğa ulaştı.

Başarılı orta oyuncu, 2003 Dünya Kupası’nı yedinci, 2005 Avrupa Şampiyonası’nı altıncı, 2006 Dünya Şampiyonası ve 2007 Avrupa Şampiyonası’nı onuncu sırada tamamlayan milli takım kadrolarında da görev yaptı. Kulüp kariyerinde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa Top Teams Kupası ve Avrupa Challenge Kupası zaferleri yaşadı. Challenge Kupası’nda “En Değerli Oyuncu” seçilen Özbek, farklı dönemlerde “En İyi Blokör” ödülünün de sahibi oldu.

AYSUN ÖZBEK NEDEN VOLEYBOLU BIRAKTI?

Başarılı voleybolcu Aysun Özbek 2008 yılında tesettüre girdiğini açıklayarak voleybolu bırakmıştı.