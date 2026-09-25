Cumhuriyet Gazetesi Logo
Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın

Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın

25.09.2026 18:13:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sine Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell, ilk sıradan başlayacak.

Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Russell, 1 dakika 42.526 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

Russell'ın 0.837 saniye gerisinde Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, McLaren takımından Avustralyalı Oscar Piastri ise 0.838 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Pilotlar klasmanı lideri Mercedes'ten İtalyan Kimi Antonelli, ilk seansta duvara çarparak sıralama turlarını tamamlayamadı ve 16. sırayı elde etti.

Azerbaycan Grand Prix'si yarın TSİ 14.00'te başlayacak.

İlgili Konular: #formula 1 #Azerbaycan Grand Prix #George Russell

İlgili Haberler

Play-off turunda rakip Slovenya... A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu duyuruldu
Play-off turunda rakip Slovenya... A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu duyuruldu 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Slovenya ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
Uğur Uçar'dan Çorum FK'ye veda mesajı
Uğur Uçar'dan Çorum FK'ye veda mesajı Çorum FK ile yollarını ayıran Uğur Uçar, Süper Lig ekibine veda etti. Uçar, "Bir teknik direktör için şampiyonluklar ve kupalar çok kıymetlidir ama bir şehrin gönlünde yer edinebilmek hepsinden değerlidir" ifadelerini kullandı.
Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa şampiyonu
Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa şampiyonu Milli boksör Hatice Akbaş, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu.