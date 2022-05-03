Azerbaycan Premier Ligi'nde, Karabağ bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi

03 Mayıs 2022 Salı, 20:24

Azerbaycan Premier Ligi'nde, Ağdam bölgesinin takımı Karabağ, bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Karabağ, ligin 25. haftasında Sabah takımını konuk etti. Azersun Arena'da oynanan maç 0-0 berabere bitti.

Bu sonuçla Karabağ, ikinci sıradaki Neftçi ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkararak, ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.