Aziz Yıldırım açıkladı: 'Fenerbahçe'nin menajerlere borcu var'

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan mali genel kurulunda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, menajer ve bonservis borçlarına ilişkin rakamlar açıkladı.

Futbolcuların sözleşmelerinden doğan maaş yükünü de sıralayan Yıldırım, kulübün 83 milyon 554 bin 607 Euro'luk yükten kurtulduğunu söyledi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin menajerlere 35 milyon Euro borcu var. Haberiniz olsun. Bunun 12 milyon Euro'ya yakını zamanı geçmiş. Bir şey söyleyeceğim ayıp olacak. Ört ki ölem!

Batshuayi için Chelsea'ye 500 bin Euro, Szymanski için 1 milyon Euro borcu var, Cengiz Ünder 3 milyon Marsilya'ya, Çağlar için 2 milyon 340 bin, En-Nesyri 2 milyon 925 bin. İmzaladım, yarın ödüyorlar, bir de önce ödedim. Diego Carlos Aston Villa 2 milyon, Talisca için Al-Nasr kulübüne 5 milyon bonservis borcu var, yarın ödüyoruz. Milan Skriniar 2 milyon borcu var PSG'ye, Ederson 2 milyon 707 bin 500 Euro borç var Manchester City'e, Asensio için PSG'ye 500 bin şarta bağlı alacak varmış ödüyoruz, Amara Diouf için 950 bin Euro ödüyoruz. Beyler bilgi sahibi olun. Hesap sorun hepimizden. Ben bu kadar açık söylüyorum. Bilin. Buraya gelenler bu kafayla gelsinler. Bak anlatıyorum size. Amrabat'a 8 milyon Euro bonservis borcu var, Diego Carlos'a bilmem ne kadar var. Zajc ve Kent varmış, Cengiz Ünder ile toplam 568 bin Euro fesihten dolayı borcumuz var. Ödüyoruz yarın.

GİDEN OYUNCULARA OLAN BORÇLAR

Fred gitti, bonservisi 10 milyon Euro. Fenerbahçe daha 2 milyon 435 bin daha ödenecek. Kulübünden 2 milyon aldık. Hemen hemen kafa kafaya kapanıyor. Livakovic'e 6 milyon 721 bin Euro bonservis ödemişiz. Sofyan Amrabat, 14 milyon Euro. Ödenen 6 milyon Euro. 8 daha ödenecek. Göndermesek 8 milyon daha maaş. Talisca 8.5 maaş, feshedildi, 14 milyon 450 bin aldığı para, onu da gönderdik. Son 5 milyon borç var bonservis, onu da ödeyeceğiz. Musaba 6 milyon almışız, 6 milyonu da kapatmışsınız. Diego Carlos 10 milyon 900 bin bonservisi, 3 milyon 450 ödemişler, geri kalanı daha kapanacak. Bilin diye anlatıyorum, bilin. Dışarıda ötüyorlar, inanmayın. Gerçekler bunlar. Becao 8 milyon 726 bin Euro bonservisi var, tamamı ödenmiş.

İrfan Can Eğribayat, bunu gönderdik. 1.5 milyon Euro maaşı vardı 2028'e kadar. Sofyan Amrabat 8 milyon 400 bin Euro alacak. Kaleci Livakovic 4 milyon alacak. Cengiz Ünder 2 milyon 714 bin alacak. Fred 4 milyon 750 alacak. Talisca 17 milyon Euro alacak. Cherif 12 milyon 450 bin alacak. Çağlar 2 milyon 750, Becao 3 milyon 420 bin, Diego Carlos 7 milyon Euro, Anthony Musaba da alacağı maaş 5 milyon 600 bin. Toplam 83 milyon 554 bin 607 Euro. Fenerbahçe bundan kurtuldu. Alkış yok mu!"