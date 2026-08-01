Aziz Yıldırım altyapının başına geçecek ismi duyurdu: 'Lukaku, Hazard'ı yetiştiren adam'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, altyapı için Belçikalı antrenör Chris Van Puyvelde'nin ocak ayında geleceğini açıkladı.

Aziz Yıldırım, "Ocak ayında bir adam gelecek, Belçikalı, adı Chris, altyapıların başına. 3-5 sene sonra oyuncu vereceğini vaad ediyor. Ben 2018'de getirmiştim onu. Bize 2 gün kulüpte anlattı ne yapılması gerektiğini. Bu adam Belçika Milli Takımı'nı yaratan, Lukaku, Hazard'ı yetiştiren adam. Ben TFF'ye, Göksel Gümüşdağ'a söyledim, adam Çin'e gitti, Çin Milli Takımı'nı oluşturdu, sonra Fas'a gitti, bu Fas takımını oluşturan kişi. Davet ettim, ocaktan önce gelemiyor. Biz de ocak ayına kadar çim sahaları yapıyoruz, 7 tane çim saha yapıyoruz. Alkışa gerek yok, bizim için normal şeyler, siz başkalarını alkışlayın!" dedi.