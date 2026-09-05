Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası flaş açıklama: 'Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Sarı lacivertliler, ligin ilk 4 haftasında 2. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"4 haftadır hiçbir yorum yapmadık. Gençlerbirliği maçında 2 penaltı verilmedi. Sesimizi çıkarmadık. Konyaspor maçı yine hakem hataları... Samsunspor maçında Vedat'a yapılan penaltı pozisyonu... Bugün burada yine hakem hataları... Biz iyi oynamadık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. 2 tane penaltımız yine verilmedi. Bir tanesi 5. dakikada stoperleri eliyle topu önüne alıyor, penaltıyı vermiyor. Kerem'in pozisyonu, çelme takıyor, yine vermiyor. İyi oynamadık kabul ediyorum ama hakem gördüğünü çalmalı."

"GEREKİRSE TÜRKİYE LİGLERİ 1 SENE OYNANMASIN"

"Ben konuşmaya başlarsam kimse beni susturamaz. MHK Başkanı buna bir çözüm bulacak. Gerekirse Türkiye ligleri 1 sene oynanmasın! Bir başkanın dövdüğü hakemin hakemliğini devam ettiremezsiniz. Yazık! Türk futboluna yazık. Bu hakem 4 haftadır… Bu akşam ilk defa bir şeyleri dile getiriyorum. Diğer takımlar şikayet ediyor. Futbol Federasyonu olayın nerelere gittiğini görecek önlem olacak. Birkaç hafta sonra başka türlü konuşurum. Hakem verse penaltıları maç 2-2 bitecek belki de. Ben 40 senedir futbolun içindeyim. Hep yöneticilik yaptım."

"HERKES LÜTFEN AKLINI BAŞINA ALSIN"

“Biz hepimiz geldik, bir taşın altına elimizi soktuk. Ayıp yani. Gençlerbirliği penaltılar verilmiyor, Konyaspor, Samsunspor… Bu hafta yine hata. Biz adalet istiyoruz. Oynayamıyorsak yenilelim ama oynuyorsak kazanalım. Hakemler yüzünden 4 haftadır önleniyor. Onlar kendi istedikleri gibi hareket ediyorlar. Çareyi Federasyon bulacak. Biz söylersek ne anlamı var? Bu devam etmez! Herkes lütfen aklını başına alsın. Dün oynanıyor maç hakemlerden şikayetçiler. Bugün biz şikayetçiyiz. Federasyon buna bir çözüm üretmeli. O zaman görev değişikliği olmadı o da başka yönlere gider.”

"BEN FEDERASYON'A GİDECEĞİM BAŞKANLA GÖRÜŞECEĞİM"

“Biz olanları söylüyoruz. Görevli olanlar çalışmalarını yapacak. Ben Federasyon'a gideceğim başkanla görüşeceğim. Onlara gerek yok. VAR geldi, niye geldi? O da görmüyorsa kim görecek? Bir mesaj da yorumculara: Bazı hakem yorumcuları çıkıyor eski yönetimlerini görmüyorlar. Yorumlar yanlış. Hem taraftarları yanlış yorumluyorlar hem de gördüklerini farklı açıklıyorlar. Onlar da hem çalışsınlar hem doğru yorum yapsınlar.”

"DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM"

“Kadro iyi, kadroda sıkıntı yok. Daha çok çalışmamız lazım."