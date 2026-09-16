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Aziz Yıldırım'dan iddialara sert yanıt: 'Kripto FETÖ'cüler yine ortaya çıkmış'

Aziz Yıldırım'dan iddialara sert yanıt: 'Kripto FETÖ'cüler yine ortaya çıkmış'

16.09.2026 21:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Aziz Yıldırım'dan iddialara sert yanıt: 'Kripto FETÖ'cüler yine ortaya çıkmış'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yorumcu Emre Bol'un kızı Yaz Yıldırım hakkındaki iddiaları üzerine bir açıklama yayımladı.
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yorumcu Emre Bol'un kızıyla ilgili gündeme getirdiği açıklamalara tepki gösterdi.

Yıldırım, kızı ile futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin telefonda görüşmesinin doğal olduğunu belirtirken, bu görüşmeler üzerinden kadro tercihleriyle ilgili ima yapılmasına tepki gösterdi.

Yıldırım, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu vurgularken, Emre Bol'a 3 Temmuz sürecindeki açıklamalarını da hatırlattı.

AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Görüyorum ki kripto FETÖ'cüler yine ortaya çıkmış.

Emre Bol, bugün YouTube kanalında kızımın futbolcularımız Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile telefonda görüştüğünü söylemişsin. Evet, görüşür. Bir çocuğun, abi olarak gördüğü, ailecek görüştüğü insanlarla konuşmasında ne var? Ne ima etmeye çalışıyorsun?

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın teknik direktörü İsmail Kartal'dır. Takımı da kadroyu da o yönetir. Kızımın futbolcularla yaptığı görüşmeler üzerinden kadro tercihleriyle ilgili ima yaratmaya çalışman terbiyesizliktir.

Şimdi ben sana soruyorum:

3 Temmuz kumpası sırasında FETÖ'cü savcıların ortaya attığı iddiaları televizyonlarda anlatıyor, 'Emenike'nin para sayma görüntüleri var' diyordun. Ne oldu o görüntülere? Yıllardır bunun cevabını vermedin. Önce çık, bunun hesabını ver.

Ben buradayım. Söyleyecek sözün, yapacak eleştirin, saldıracak bir şeyin varsa bana saldır.

Ama kızımı o kirli tartışmalarına alet etme."

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