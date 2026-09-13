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Aziz Yıldırım’dan, Kartal’ı istifadan döndüren konuşma: ‘Dava arkadaşımsın’

Aziz Yıldırım’dan, Kartal’ı istifadan döndüren konuşma: ‘Dava arkadaşımsın’

13.09.2026 04:00:00
Güncellenme:
Hilmi Türkay
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Aziz Yıldırım’dan, Kartal’ı istifadan döndüren konuşma: ‘Dava arkadaşımsın’

Roma maçının ardından istifa eden ve Samandıra’daki eşyalarını toplayan İsmail Kartal’ın kararından vazgeçmesinin perde arkası belli oldu. Fenerbahçe Sportif Direktörü Oğuz Çetin’in ikna edemediği Kartal, akşam saatlerinde Aziz Yıldırım ile görüştü.
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Fenerbahçe'de Roma maçının ardından istifa eden, ertesi gün idmana çıkmayan, Samandıra’daki eşyalarını toplayan İsmail Kartal’ın kararından vazgeçişinde yaşananların perde arkası ortaya çıktı.

F.Bahçe Sportif Direktörü Oğuz Çetin, Kartal’ın Anadolu Kavağı’ndaki evine gitse de tecrübeli hocayı ikna edememişti. Bu görüşmede Kartal’ın, Çetin’e “Akşam sayın başkanın yanına gelip konuşmak istiyorum” dediği öğrenildi. Akşam saatlerinde Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal, kulüp binasında görüştü.

‘KÜSÜP GİDEMEZSİN’

Yıldırım’ın Kartal’a “Maçtan sonra taraftara, camiaya, kamuoyuna gerekli mesajı verdim. Görmüşsündür, izlemişsindir. Ben sana tam destek veriyorum, sıkıntılarının giderilmesi için her türlü yardıma hazırız. Sen benim hocamsın. Ben sezona kiminle başladıysam, onunla bitirerek şampiyon oldum. Teknik direktör değiştirerek şampiyon olmadım. Ben, seninle yol yürümek istiyorum. Ben, seninle başlayıp, seninle şampiyon bitirmek istiyorum. Biz beraber yola çıktık, dava arkadaşımsın, bizim tek bir hedefimiz var. Bu gündemle meşgul olmayalım, çıkıp maçımızı oynayalım. Ortada kötü bir tablo yok. Roma’yı elimizden kaçırdık. Bir felaket senaryosu yokken küsüp gidiyorsun, bunu kabul etmiyorum” dediği bildirildi.

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