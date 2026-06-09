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Aziz Yıldırım'dan Matteo Guendouzi için karar

Aziz Yıldırım'dan Matteo Guendouzi için karar

9.06.2026 16:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Aziz Yıldırım'dan Matteo Guendouzi için karar

Fenerbahçeli Matteo Guendouzi, geçen sezonki performansıyla beğeni topladı. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin, Fransız futbolcuyu takımda tutmak istediği iddia edildi.

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Matteo Guendouzi, sergilediği futbolla Fenerbahçe'nin ön plana çıkan isimlerinden oldu. 27 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli ekibe transferinin ardından istikrarıyla adından sıkça söz ettirdi.

Devre arasında Lazio’dan 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında takıma katılan Fransız futbolcu, ilk golünü Süper Kupa'da Galatasaray’a attı. Sarı lacivertli formayla 2 kez fileleri havalandıran Guendouzi, diğer golünü ise Samsunspor karşısında buldu.

Tecrübeli orta saha, N’Golo Kante ile yakaladığı uyum ile de dikkat çekti. 22 maçta forma giyen Guendouzi’nin bir de asisti bulunuyor. 

TRT Spor'un haberine göre; başkan Aziz Yıldırım ve futbol komitesinin, deneyimli oyuncuyu kadroda tutmak istediği öğrenildi.

Fransız futbolcu, ligde yüzde 91 pas isabet oranıyla oynadı. Ligde maç başına 6 top kazanan Guendouzi, yüzde 80 başarılı müdahale oranı yakaladı. 27 yaşındaki futbolcunun 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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