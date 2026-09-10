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Aziz Yıldırım'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması: 'İki kez yer almamıza izin verilmedi'

Aziz Yıldırım'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması: 'İki kez yer almamıza izin verilmedi'

10.09.2026 17:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Aziz Yıldırım'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması: 'İki kez yer almamıza izin verilmedi'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk edecekleri Roma maçı öncesi bir açıklama yayımladı.
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Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Roma'yı konuk ediyor.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde Başkan Aziz Yıldırım, taraftara birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"18 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Geçmişte iki kez sportif olarak hak ettiğimiz halde bu arenada yer almamıza izin verilmedi. Kulübümüze yaşatılanları unutmadık, unutmayacağız! Ancak geçmişle de yaşamayacağız. Fenerbahçe, tarihinden güç alarak geleceğe yürür. Yıllarca “Fenerbahçe neden yok?” dediğimiz yere geri döndük. Sezonu planlarken Şampiyonlar Ligi’ne katılmak önemli bir amacımızdı. Bunu başardık. Şimdi yeni bir dönemi başlatma zamanıdır. Avrupa’da her maçta formamızın hakkını vererek ilerleyeceğiz. Geçmişte çeyrek finale nasıl adım adım ulaştıysak, inanıyorum ki bugün çıktığımız bu yeni yolda da Kulübümüz her yıl üzerine koyarak daha büyük başarılara ulaşacaktır. Fenerbahçe’mizin Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı olmasını istiyoruz. Bunun yolu Türkiye Ligi’nden geçtiği için öncelikli hedefimiz şampiyon olmaktır. Fenerbahçe’yi hak ettiği görkemli günlere hep birlikte yeniden taşıyacağız. Tüm Fenerbahçelileri, ortak hedeflerimiz doğrultusunda kenetlenmeye ve Fenerbahçe’nin etrafında tek yürek olmaya davet ediyoruz."

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