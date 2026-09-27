Aziz Yıldırım'dan transfer itirafı: '1.5 ay uğraştık sonunda olmadı'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, olağan genel kurulu toplantısında İsmail Kartal'ın istediği ama transfer edemedikleri futbolcuyu duyurdu.

Yıldırım, İsmail Kartal'ın Aston Villa'dan Ollie Watkins'in transferini istediğini ama futbolcuyu Türkiye'de oynamaya ikna edemediklerini açıkladı.

Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"İsmail Kartal ile konuştuk bana dedi, Aston Villa'da Watkins varmış onu almamışız. Cihan Kamer, Hasan Çetinkaya, Oğuz Çetin... İngiltere'ye gittiler. Kulüple konuştular, oyuncuyla, menajeriyle... 'Türkiye'ye gelmem' diyor.

Kulüp de satmam diyor. 1 ay, 1.5 ay uğraştık sonunda olmadı. Transferin son günü çok yüksek bedellere Arabistan'a gitti."