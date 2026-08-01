Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi: 'Bu hafta içinde bitiririz'

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı. Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda, kulüp başkanı Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu üyelerine hitaben bir konuşma yapıyor.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

“Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim. Suçlular gibi geldiler burada anlatmaya çalıştılar. Bir dahaki divanda bu konuyu da konuşacağım. Elimizi taşın altına soktuk ve taş bizi kanatıyor. Ellerimiz kan içinde. Boşu boşuna bize muhalefetlik yapmayın. Biz buraya 5-10 sene kalmaya gelmedik. Arkadaşların dönemiyle ilgili kısa bilgi vereceğim. 142 milyon Euro gelecekle ilgili harcama yapmışlar.”

"ONUN İÇİN KONUŞMAYIN SAKIN, HATA YAPARSINIZ"

"Toplam yediğiniz para geleceğe ait... Chobani'nin iki yıllık parasını almışsınız. Onun için konuşmayın sakın, hata yaparsınız 2 Temmuz'da eski yöneticiler olarak evraklar imza atmışsınız. Ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Ali Koç'tan yönetimi devraldığınızda neden anlatmadınız."

"BEN SANA KANTE'NİN YETKİLERİNİ VERDİM"

"Ertan Torunoğulları konuşuyor. Kante'yi aldığımız paraya satarım diyor. Sana yetki verdim, haydi bakalım. Adam 5 milyon Euro imaj hakkı vermişsiniz. Ben sana Kante'nin yetkilerini verdim. Gel istediğin yazıyı yaz, sana onay vereyim."

"EN NESYRİ'Yİ 19 MİLYON EURO'YA ALMIŞIZ, PARASI ÖDENMEMİŞ"

"En Nesyri'yi 19 milyon Euro'ya almışız. Parası ödenmemiş. Ben geldikten sonran 2 milyon 950 bin Euro Sevilla'ya para gönderdim. Bugüne kadar geldiğimizden beri 65 milyon Euro ödeme yaptık."

"ACUN ILICALI BENİ MAHKEMEYE VERMİŞ"

"Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş! Ah canım benim! İki sene önce locanın parasını vermişler. 875 bin Euro Mourinho'ya aylık para ödediler. Son iki ayını da biz ödedik. 10 milyona yakın tazminat ödediniz Mourinho'ya. Beni mahkemeye vermesi önemli değil. O loca benden sonra gelecek olan başkanların locası olacaktır, benim değil."

"BENİ TENKİT EDİN AMA KIZIMDAN NE İSTİYORSUNUZ"

"Mehmet Aslan yorum yapıyor, 'Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ile konuştu ve İrfan Can'ı kov' dedi diyor. Yalan yazıyorlar. Ayıp yahu! Vallahi ayıp!"

Bu youtubeçular var. Beni tenkit edin ama kızımdan ne istiyorsunuz. Avukatlar onları savcılığa şikayet edecekler. Hepimizin çoluğu çocuğu var, torunu var! Devlet bir şey yapmazsa ben yapacağım. Evlerine giderim şerefsizim! Onlar paralı köpek! Onlar köpek! Giderim evlerine bak söylüyorum!"

"BİR TANE SANTRFOR ALACAĞIZ"

“Bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içinde bitiririz. Eğer ihtiyacımız olursa +4'ten bir iki transfer yapabiliriz. Transferler hep nokta atışı olacak.

Greenwood, Ake ve Vedat transferleri için sonuna kadar 138 milyon dolar para harcadık."

"BÜTÜN KULÜPLERİ ÇAĞIRARAK BİR ŞURA YAPMAK İSTİYORUZ"

"Eylül, ekim ayında bütün kulüpleri çağırarak bir şura yapmak istiyoruz. Masrafları cebimden karşılayacağım. Bu şuranın sonunda Türk sporundaki sorunlarla ilgili bir kitapçık oluşturarak bunu devlete vereceğiz. Sadece futbol değil, bütün branşlarla ilgili."

"FENERBAHÇE GYO'YU KURACAĞIZ"

"Fenerbahçe İnşaat AŞ ya da Fenerbahçe GYO'yu kuracağız. 1-2 ay sonra bununla ilgili bir çalışma başlatacağız. 5-10 yıllık bir Fenerbahçe planlaması yapacağız. İçinizden çalışmak isteyen varsa müracaat etsin, Mahmut Uslu ile konuşun, gelin, meydan açık."

"ÜLKER İLE BASKETBOLA SPONSORLUK İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"

"Dün akşam Murat Ülker geldi kulübe. Erkek basketbola Ülker grubunun girebileceğini söyledi. Onun konuşmalarını yapıyoruz. Kadın basketbolu için de Opet çıkıyor sponsorluktan. 3 milyona yakın bir bedel bulmuşlar. Ülker ile basketbol ile ilgili görüşme yapıyoruz."

ALTYAPININ BAŞINA VAN PUYVELDE GELİYOR

"Ocak ayında Chris Van Puyvelde gelip altyapının başına geçecek. Belçika Milli Takımı'nı ve Fas Milli Takımı'nı oluşturan adam. Bu adam Hazard, Lukakuları çıkaran adam."