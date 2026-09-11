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Aziz Yıldırım ile görüştüğü iddia edilmişti: İstifa kararı alan İsmail Kartal'dan flaş hamle
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Aziz Yıldırım ile görüştüğü iddia edilmişti: İstifa kararı alan İsmail Kartal'dan flaş hamle

11.09.2026 13:04:00
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Cumhuriyet Spor
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Aziz Yıldırım ile görüştüğü iddia edilmişti: İstifa kararı alan İsmail Kartal'dan flaş hamle

Fenerbahçe'de istifa kararı alan teknik direktör İsmail Kartal'ın Samandıra'da saat 12.00'de başlayan antrenmana katılmadığı iddia edildi.

Aziz Yıldırım ile görüştüğü iddia edilmişti: İstifa kararı alan İsmail Kartal'dan flaş hamle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal, basın toplantısında istifa kararı aldığını açıklamıştı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Roma maçının ardından istifayı kabul etmemiş ve İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini söylemişti.

Aziz Yıldırım ile görüştüğü iddia edilmişti: İstifa kararı alan İsmail Kartal'dan flaş hamle

'AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜ' İDDİASI

Sabah saatlerinde Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasında beklenen görüşme gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Aziz Yıldırım ile görüştüğü iddia edilmişti: İstifa kararı alan İsmail Kartal'dan flaş hamle

Görüşmenin ardından 65 yaşındaki teknik adamın görevine devam edeceği ve takımın başında bugünkü antrenmana çıkacağı iddia edildi.

Aziz Yıldırım ile görüştüğü iddia edilmişti: İstifa kararı alan İsmail Kartal'dan flaş hamle

ANTRENMANA ÇIKMADI

HT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Roma maçının ardından Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı. Ancak teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği antrenman için tesislere gelmedi.

Aziz Yıldırım ile görüştüğü iddia edilmişti: İstifa kararı alan İsmail Kartal'dan flaş hamle

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Yıldırım açıklamasında, "İsmail'in halini gördünüz. Bu kadar sıkıntıya insan dayanabilir mi? Bizler de aynı baskı altındayız. Benim sosyal medyam yok. Bu yüzden rahatım ama sosyal medya hesabı olanlar var. Yazdıklarınızdan etkileniyorlar. Lütfen doğru olanları yazın. İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi attılar. Biz gördük. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. 1 puan aldık. Hesaplarımıza göre sonraki aşamaya kalabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Aziz Yıldırım ile görüştüğü iddia edilmişti: İstifa kararı alan İsmail Kartal'dan flaş hamle

Yıldırım ayrıca, "İsmail Kartal, görevinin başındadır. İsmail Kartal'a da bu camia sahip çıksın. Kafasına şişe atarak insana sahip çıkamazsınız. Bir Şampiyonlar Ligi maçında iyi oynadık ve 1-1 bitti. Sahada taktik savaşı vardı. Bunu görmemek ayıp" açıklamasında bulunmuştu.

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