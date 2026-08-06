Aziz Yıldırım şikayetçi olmuştu: Bir kişi gözaltına alındı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvurunun ardından "profdraleks" kullanıcı adı hesap sahibi olduğu iddia edilen Cengiz Yıldız gözaltına alındı.

Yıldırım, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, bir kısım sosyal medya hesap kullanıcıları hakkında şikayetçi olmuştu.

Şikayet dilekçesinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ve Aziz Yıldırım’ın başarısız olması yönünde aleyhe yorumların sistematik olarak bir kısım hesaplar üzerinden paylaşılmıştı, ayrıca Aziz Yıldırım’ın kızı hakkında da fotoğrafını kullanarak hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal içerikli mesajların bulunduğunun iddia edilmişti.