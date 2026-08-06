Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aziz Yıldırım şikayetçi olmuştu: Bir kişi gözaltına alındı

Aziz Yıldırım şikayetçi olmuştu: Bir kişi gözaltına alındı

6.08.2026 14:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Aziz Yıldırım şikayetçi olmuştu: Bir kişi gözaltına alındı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, bir kısım sosyal medya hesap kullanıcıları hakkında şikayetçi olmuştu. Yıldırım'ın suç duyurusunun ardından Yaz Yıldırım'ı hedef gösterdiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvurunun ardından "profdraleks" kullanıcı adı hesap sahibi olduğu iddia edilen Cengiz Yıldız gözaltına alındı.

Yıldırım, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, bir kısım sosyal medya hesap kullanıcıları hakkında şikayetçi olmuştu.

Şikayet dilekçesinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ve Aziz Yıldırım’ın başarısız olması yönünde aleyhe yorumların sistematik olarak bir kısım hesaplar üzerinden paylaşılmıştı, ayrıca Aziz Yıldırım’ın kızı hakkında da fotoğrafını kullanarak hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal içerikli mesajların bulunduğunun iddia edilmişti.

İlgili Konular: #fenerbahçe #aziz yıldırım #Şikayet

İlgili Haberler

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ‘Nokta atışı transfer olacak’ dedi: ‘Şampiyon yaparım’
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ‘Nokta atışı transfer olacak’ dedi: ‘Şampiyon yaparım’ Sarı-Lacivertli kulübün yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım “Ben Fenerbahçe’yi arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim ve yapacağım. Her şeyimi koyacağım ortaya, şampiyon yapacağım. Tek hedefim bu” dedi.
Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına mesaj: 'Yalan yazarsanız...'
Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına mesaj: 'Yalan yazarsanız...' Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına konuştu.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu: Savcılığa başvuruda bulundu
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu: Savcılığa başvuruda bulundu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikâyetçi oldu.