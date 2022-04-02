Bafetimbi Gomis: 'Derbiyi kazanmaya gideceğiz'
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada bir gol kaydederek galibiyete katkıda bulunan Fransız oyuncu Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe derbisinin öneminden bahsetti.
Galatasaray'ı öne geçiren golün sahibi olan Bafetimbi Gomis, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Gomis "Galibiyeti hak ettik. Zor bir hafta oldu, milli takımlardan dönüşler oldu. Birlikte az çalıştık. Geçen hafta da kaybetmiştik. Derbi öncesinde önemli bir galibiyet aldık" dedi.
Gelecek hafta oynanacak derbiyle ilgili görüşü sorulan Fransız yıldız, "Fenerbahçe derbisi önemli ve büyük bir maç. Kadıköy'e kazanmaya gideceğiz. Derbi bayram havasında geçiyor. Bu derbi için şanslıyız. Hem Türkiye'de, hem de dünyada izlenen bir maç. Oraya gidip, elimizden geleni yapacağız" cevabını verdi.
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