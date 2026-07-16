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Bafetimbi Gomis'ten Lesley Ugokhukwu'ya mesaj

Bafetimbi Gomis'ten Lesley Ugokhukwu'ya mesaj

16.07.2026 11:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bafetimbi Gomis'ten Lesley Ugokhukwu'ya mesaj

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılıların yeni transferi Lesley Ugokhukwu için bir paylaşım yaptı.

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Galatasaray, Burnley'den orta saha oyuncusu Lesley Ugokhukwu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-Kırmızılıların eski yıldızı Bafetimbi Gomis de bu transfere kayıtsız kalmadı. Gomis, Lesley Ugokhukwu'nun transferi için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Gomis, paylaşımında, "Lesley! Bu muhteşem kulüpte sana mutluluk, başarı ve unutulmaz anlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 18 numaralı formayı giyen Gomis, Lesley Ugokhukwu için, "18 numara sana şans getirsin. Her anın tadını çıkar ve kendi tarihini yaz!" mesajını verdi.

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