Bahçeşehir - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-27 sezonu ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.
BAHÇEŞEHİR - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 18.00'de başlayacak.
BAHÇEŞEHİR - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsünün yöneteceği mücadele beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.