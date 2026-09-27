Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahçeşehir - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Paylaş

Bahçeşehir - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

27.09.2026 10:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bahçeşehir - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Bahçeşehir ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.

Bahçeşehir - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.

Bahçeşehir - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-27 sezonu ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

Bahçeşehir - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAHÇEŞEHİR - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 18.00'de başlayacak.

Bahçeşehir - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAHÇEŞEHİR - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsünün yöneteceği mücadele beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

İlgili Konular: #Bahçeşehir #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi #Fenerbahçe Tarfin

İlgili Haberler

Norveç - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Norveç - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Norveç, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 2. hafta maçında sahasında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
Almanya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Almanya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Almanya, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 2. hafta maçında sahasında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
Sarı lacivertlilerde kritik gün: Fenerbahçe'de genel kurul toplantısı başladı
Sarı lacivertlilerde kritik gün: Fenerbahçe'de genel kurul toplantısı başladı Fenerbahçe Kulübünde olağan genel kurul toplantısı, 27 Eylül Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı. Genel kurul toplantısında kulübün idari-mali ibrası ile yeni dönem bütçesi oylanacak.