Bahçeşehir Koleji EuroCup'a galibiyetle başladı!

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT EuroCup D Grubu ilk hafta maçında İtalya temsilcisi Roma Basketbol'u 91-78 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Jakub Zamojski, Mario Majkic ve Alberto Sanchez Sixto hakem üçlüsü yönetti.

İLK YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜ ALDI

Bahçeşehir Koleji, karşılaşmanın ilk periyodunu 23-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, soyunma odasına 45-38'lik avantajla gitti.

Bahçeşehir Koleji, üçüncü periyotta farkı çift hanelere çıkardı ve son çeyreğe 67-56 önde girdi.

Son bölümde skor üstünlüğünü koruyan İstanbul temsilcisi, mücadeleden 91-78 galip ayrıldı ve EuroCup'a galibiyetle başladı.

REED 15 SAYIYLA YILDIZLAŞTI

Bahçeşehir Koleji'nde Reed 15 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Flynn 14, Avramovic 13, Cavanaugh 11, Inglis 10, Williams 9, Mike ve Ponitka 7'şer, Furkan Haltalı 3, Kenan Sipahi ise 2 sayı kaydetti.

Roma Basketbol'da ise Mannion 29 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Ayayi 16, Simonovic 13, Strautins 9, Emejuru 4, Watson 3, Davis ve Stevenson ise 2'şer sayı üretti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Jakub Zamojski (Polonya), Mario Majkic (Slovenya), Alberto Sanchez Sixto (İspanya)

Bahçeşehir Koleji: Reed 15, Flynn 14, Mike 7, Cavanaugh 11, Williams 9, Avramovic 13, Inglis 10, Furkan Haltalı 3, Ponitka 7, Kenan Sipahi 2

Roma Basketbol: Mannion 29, Ayayi 16, Strautins 9, Simonovic 13, Mezzanotte, Watson 3, Davis 2, Emejuru 4, Stevenson 2, Iuzzolino

1. Periyot: 23-18

Devre: 45-38

3. Periyot: 67-56