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Bahçeşehir Koleji'nden deplasmanda farklı galibiyet!

Bahçeşehir Koleji'nden deplasmanda farklı galibiyet!

7.10.2026 21:39:00
Güncellenme:
AA
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Bahçeşehir Koleji'nden deplasmanda farklı galibiyet!

Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ın ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Balkan Botevgrad'ı 101-60 mağlup etti.
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Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup'ın ikinci haftasında Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibini deplasmanda 101-60 mağlup etti.

Bahçeşehir Koleji bu sonuçla D Grubu'ndaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Salon: Botevgrad Arena

Hakemler: Joseph Bissang (Fransa), Robert Vyklicky (Çekya), Karol Kowalski (Polonya)

Balkan Botevgrad: Okwera, Edge 11, Stoimenov 7, McCoy, Mathon 2, Ducas, Ivanov 8, Chomche 9, Toshkov 11, Sotirov 10, Melikyan 2, Spirov

Bahçeşehir Koleji: Flynn 12, Mike 14, Cavanaugh 12, Williams 10, Kenan Sipahi 11, Avramovic 15, İsmet Akpınar 4, Inglis 12, Furkan Haltalı 9, Ponitka 2

1. Periyot: 16-24

Devre: 21-53

3. Periyot: 41-82

İlgili Konular: #basketbol #Bahçeşehir Koleji #EuroCup

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