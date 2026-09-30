Bahis soruşturmasında PFDK'ye sevk edilen isimleri bekleyen cezalar! 57. madde ne diyor?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin PFDK'ye sevk edildiğini bildirdi.

ERTUĞRUL DOĞAN DA LİSTEDE YER ALIYOR

Listede toplam 448 kişi yer alırken, Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 isim PFDK'ye sevk edildi.

Bahis oynadığı tespit edilen ve PFDK'ye sevk edilenler arasında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban da yer alıyor.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI 57. MADDE NE DİYOR?

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi şu şekilde:

"Bu talimat kapsamındaki kişilerin;

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanlarının kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir."

"Bu yasağa uyulmaması halinde:

a) Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 3.000.000.-TL ikinci ihlalde 6.500.000.-TL, üçüncü ihlalde 13.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 13.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

b) 1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.200.000.-TL ikinci ihlalde 2.500.000.-TL, üçüncü ihlalde 5.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 5.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

c) 2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 300.000-TL ikinci ihlalde 600.000.-TL, üçüncü ihlalde 1.300.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.300.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

d) Diğer liglerde ise ilk ihlalde 150.000-TL ikinci ihlalde 300.000.-TL, üçüncü ihlalde 600.000- TL ve takip eden her bir ihlalde 600.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası, verilir."