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Bahis soruşturmasında PFDK'ye sevk edilmişti: TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'den istifa kararı!

Bahis soruşturmasında PFDK'ye sevk edilmişti: TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'den istifa kararı!

30.09.2026 20:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bahis soruşturmasında PFDK'ye sevk edilmişti: TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'den istifa kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis soruşturmasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiği TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün görevinden istifa ettiği öğrenildi.
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

HT Spor'un haberine göre, PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer alan TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, görevinden istifa etti.

AKÜZÜM DE LİSTEDE YER ALDI

TFF Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapmış 448 kişiyi bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

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PFDK'ye sevk edilen isimler arasında TFF yöneticisi Ural Aküzüm de yer aldı. Aküzüm'ün sevkin ardından TFF Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa ettiği belirtildi.

GALATASARAY'DA YÖNETİCİLİK YAPMIŞTI

Ural Aküzüm, TFF'deki görevinin yanı sıra geçmişte Galatasaray'da yöneticilik yaptı. Aküzüm, Galatasaray adına PFDK'ye sevk edilen 5 isim arasında yer aldı.

Galatasaray'dan sevk edilen diğer isimler ise Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce ve Maruf Güneş oldu.

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