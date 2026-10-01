Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan oynadığı kuponu paylaştı: '5 TL'lik kupon üzerinden, 5 yıl sonra ceza'

TFF, son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen yöneticileri PFDK 'ya sevk etti. Disipline sevki yapılan isimlerden biri de Sarıyer SK Başkanı Emre Yaldız 'dı. Başkan gece geç saatlerde konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Sarıyer SK Başkanı Emre Yaldız, 2021 yılında 5 TL'lik kupon oynadığını dile getirdi ve söz konusu kuponu ve maçı paylaştı.

"KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM"

5 yıl önce İsveç-Ukrayna maçına oynadığı 5 TL'lik kupon üzerinden konunun bugün gündeme getirilmesinin itibar suikastı olduğunu söyleyen başkanın ifadeleri şöyle:

"29 Haziran 2021 tarihinde Bilyoner üzerinden oynadığım 5 TL'lik bir kupon nedeniyle bugün TFF'den disiplin/ceza süreciyle karşı karşıya kalmam kabul edilemez bir durumdur.

Söz konusu kupon, Sarıyer Futbol Kulübü'nün herhangi bir maçıyla ilgili değildir. Türkiye Ligi'nde oynanmamış, Avrupa Şampiyonası kapsamında bir İsveç-Ukrayna karşılaşmasına aittir.

Aradan 5 yıl geçmiş olmasına rağmen, bu kaydın bugün gündeme getirilmesi adeta bir "İtibar suikastı"dır.

Futbolun temizliği ve bahisle mücadele elbette sonuna kadar desteklenmelidir. Ancak adelet; olayın niteliğine, tarihine, tutarına ve gerçeklerine de bakmayı gerektirir.

5 TL'lik kupon üzerinden, 5 yıl sonra ceza gündemi yaratılması Türk futbolu adına da büyük bir sorundur.

Takdir Türk futbol kamuoyunun..."