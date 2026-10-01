Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan oynadığı kuponu paylaştı: '5 TL'lik kupon üzerinden, 5 yıl sonra ceza'
Paylaş

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan oynadığı kuponu paylaştı: '5 TL'lik kupon üzerinden, 5 yıl sonra ceza'

1.10.2026 09:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan oynadığı kuponu paylaştı: '5 TL'lik kupon üzerinden, 5 yıl sonra ceza'

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Sarıyer SK Başkanı Emre Yaldız, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaldız, 2021 yılında oynadığı 5 TL'lik kuponu paylaşıp "İtibar suikastı" dedi.

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan oynadığı kuponu paylaştı: '5 TL'lik kupon üzerinden, 5 yıl sonra ceza'

TFF, son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen yöneticileri PFDK'ya sevk etti. Disipline sevki yapılan isimlerden biri de Sarıyer SK Başkanı Emre Yaldız'dı. Başkan gece geç saatlerde konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan oynadığı kuponu paylaştı: '5 TL'lik kupon üzerinden, 5 yıl sonra ceza'

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Sarıyer SK Başkanı Emre Yaldız, 2021 yılında 5 TL'lik kupon oynadığını dile getirdi ve söz konusu kuponu ve maçı paylaştı.

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan oynadığı kuponu paylaştı: '5 TL'lik kupon üzerinden, 5 yıl sonra ceza'

"KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM"

5 yıl önce İsveç-Ukrayna maçına oynadığı 5 TL'lik kupon üzerinden konunun bugün gündeme getirilmesinin itibar suikastı olduğunu söyleyen başkanın ifadeleri şöyle:

"29 Haziran 2021 tarihinde Bilyoner üzerinden oynadığım 5 TL'lik bir kupon nedeniyle bugün TFF'den disiplin/ceza süreciyle karşı karşıya kalmam kabul edilemez bir durumdur.

Söz konusu kupon, Sarıyer Futbol Kulübü'nün herhangi bir maçıyla ilgili değildir. Türkiye Ligi'nde oynanmamış, Avrupa Şampiyonası kapsamında bir İsveç-Ukrayna karşılaşmasına aittir.

Aradan 5 yıl geçmiş olmasına rağmen, bu kaydın bugün gündeme getirilmesi adeta bir "İtibar suikastı"dır.

Futbolun temizliği ve bahisle mücadele elbette sonuna kadar desteklenmelidir. Ancak adelet; olayın niteliğine, tarihine, tutarına ve gerçeklerine de bakmayı gerektirir.

5 TL'lik kupon üzerinden, 5 yıl sonra ceza gündemi yaratılması Türk futbolu adına da büyük bir sorundur.

Takdir Türk futbol kamuoyunun..."

İlgili Konular: #sarıyer #PFDK #bahis

İlgili Haberler

PFDK sevkleri sonrası Fatih Karagümrük'ten bahis soruşturması açıklaması!
PFDK sevkleri sonrası Fatih Karagümrük'ten bahis soruşturması açıklaması! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında Fatih Karagümrük'ten Burhan Genç, Yusuf Güzel, Selim Uçar, Emre Uçar, Kadir Uçar, Metin Bozyiğit ve Gürkan Karaboğaz'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Fatih Karagümrük, kararın ardından bir açıklama yayımladı.
Bahis soruşturmasında PFDK'ye sevk edilen isimleri bekleyen cezalar! 57. madde ne diyor?
Bahis soruşturmasında PFDK'ye sevk edilen isimleri bekleyen cezalar! 57. madde ne diyor? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bu isimlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesine göre alabileceği cezalar ortaya çıktı.
Bahis soruşturmasında PFDK'ye sevk edilmişti: TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'den istifa kararı!
Bahis soruşturmasında PFDK'ye sevk edilmişti: TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'den istifa kararı! Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis soruşturmasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiği TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün görevinden istifa ettiği öğrenildi.