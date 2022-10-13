Bakan Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü.

AA
13 Ekim 2022 Perşembe, 18:47
Bakan Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü
Abone Ol google-news

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler