Bakan Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü.
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.
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