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Bakırköy Yücespor’da yıldızlar yağmuru

Bakırköy Yücespor’da yıldızlar yağmuru

13.08.2026 12:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bakırköy Yücespor’da yıldızlar yağmuru

Yücespor Zuhuratbaba Turnuvası'nda Oktay Derelioğlu ve Abdülkerim Durmaz başlama vuruşu yaptı.

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Yücespor Zuhuratbaba Turnuvası'nda adeta yıldızlar yağıyor, Fenerbahçeli Abdülkerim Durmaz, Nezihi Tosuncuk, Mustafa Arabacıbaşı, Nevruz Şerif, Cem Onur Kayadorp, Galatasaraylı Tanju Çolak, Savaş Demiral, Muhammed Altuntaş, kaleci Bahattin Demirtaş, Metin Yıldız, Beşiktaşlı Ziya Doğan Samet Aybaba,Ali Gültiken, Güvenç  Kurtar, Oktay Derelioğlu, Teknik direktör Abdullah Avcı, Bakırköylü sanatçı Cihat Tamer, efsane futbolcu Fantom Ahmet turnuvada yer aldı. 

Oktay Derelioğlu ve Abdülkerim Durmaz, düzenlenen veteranlar turnuvasına gelerek başlama vuruşları yaptılar. Yücespor Genel Koordinatörü Ender Doğru karşılaşma öncesinde, "Yücespor yönetimi olarak bizim yanımızda olan bir dönemin efsanelerine sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

İlgili Konular: #Turnuva #Veteran

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