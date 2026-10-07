2026 Ballon d'Or heyecanı futbolseverleri sardı. Bu yıl 70. kez düzenlenecek törende erkekler ve kadınlar Ballon d'Or ödüllerinin yanı sıra farklı kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak. Peki, Ballon d'Or ne zaman verilecek? 2026 Ballon d'Or adayları kimler?
2026 BALLON D'OR NE ZAMAN?
2026 Ballon d'Or ödül töreni 26 Ekim 2026 Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki London Palladium Theatre'da düzenlenecek.
2026 Ballon d'Or'da erkekler ve kadınlar kategorilerinin yanı sıra Kopa Trophy, Yashin Trophy, Gerd Müller Trophy ve yılın teknik direktörü ile kulübü gibi farklı kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak.
BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER?
2026 Ballon d'Or erkekler kategorisinde 30 futbolcu aday gösterildi. Adaylar arasında geçen yıl ödülü kazanan Ousmane Dembélé'nin yanı sıra Kylian Mbappe, Erling Haaland, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Harry Kane ve Lamine Yamal gibi yıldız isimler bulunuyor. Lionel Messi de aday listesinde yer alan futbolcular arasında yer alıyor.
2026 Ballon d'Or adayları şu şekilde:
Jude Bellingham
Kylian Mbappe
Vinicius Junior
Marc Cucurella
Ousmane Dembélé
Achraf Hakimi
Khvicha Kvaratskhelia
Vitinha
Marquinhos
Nuno Mendes
Joao Neves
Willian Pacho
Fabian Ruiz
Erling Haaland
Rodri
Gabriel Magalhaes
Declan Rice
William Saliba
Luis Diaz
Harry Kane
Michael Olise
Dayot Upamecano
Pau Cubarsi
Lamine Yamal
Ferran Torres
Lautaro Martinez
Bruno Fernandes
Lionel Messi
Sadio Mane
Julian Quinones