2026 Ballon d'Or heyecanı futbolseverleri sardı. Bu yıl 70. kez düzenlenecek törende erkekler ve kadınlar Ballon d'Or ödüllerinin yanı sıra farklı kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak. Peki, Ballon d'Or ne zaman verilecek? 2026 Ballon d'Or adayları kimler?

2026 BALLON D'OR NE ZAMAN?

2026 Ballon d'Or ödül töreni 26 Ekim 2026 Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki London Palladium Theatre'da düzenlenecek.

2026 Ballon d'Or'da erkekler ve kadınlar kategorilerinin yanı sıra Kopa Trophy, Yashin Trophy, Gerd Müller Trophy ve yılın teknik direktörü ile kulübü gibi farklı kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak.

BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER?

2026 Ballon d'Or erkekler kategorisinde 30 futbolcu aday gösterildi. Adaylar arasında geçen yıl ödülü kazanan Ousmane Dembélé'nin yanı sıra Kylian Mbappe, Erling Haaland, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Harry Kane ve Lamine Yamal gibi yıldız isimler bulunuyor. Lionel Messi de aday listesinde yer alan futbolcular arasında yer alıyor.

2026 Ballon d'Or adayları şu şekilde:

Jude Bellingham

Kylian Mbappe

Vinicius Junior

Marc Cucurella

Ousmane Dembélé

Achraf Hakimi

Khvicha Kvaratskhelia

Vitinha

Marquinhos

Nuno Mendes

Joao Neves

Willian Pacho

Fabian Ruiz

Erling Haaland

Rodri

Gabriel Magalhaes

Declan Rice

William Saliba

Luis Diaz

Harry Kane

Michael Olise

Dayot Upamecano

Pau Cubarsi

Lamine Yamal

Ferran Torres

Lautaro Martinez

Bruno Fernandes

Lionel Messi

Sadio Mane

Julian Quinones