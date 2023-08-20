Bandırma'da puanlar paylaşıldı

Bandırmaspor, TFF 1. Lig'in ikinci hafta maçında kendi sahasında konuk ettiği Boluspor FK ile 0-0 berabere kaldı.

AA
Yayınlanma: 20.08.2023 - 19:41
Bandırma'da puanlar paylaşıldı
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TFF 1. Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor ile Boluspor FK karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz berabere sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor puanını 2 yaparken, konuk ekip Boluspor ligdeki ilk puanını kazandı. 

Bandırmaspor önümüzdeki hafta Giresunspor deplasmanına gidecek. Boluspor ise sahasında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. 


Bandırmaspor Boluspor TFF 1. Lig

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