Bandırmaspor acı haberi duyurdu: Tolga Kalender hayatını kaybetti

Bandırmaspor forması giyen Tolga Kalender yaşamını yitirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüzün değerli futbolcusu Tolga Kalender’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli futbolcumuza Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun” ifadeleri yer aldı.

TOLGA KALENDER KİMDİR?

Tolga Kalender, Futbol kariyerine Kuvayi Milliyespor altyapısında başladı ve sonrasında Tuzlaspor ile Başakşehir altyapılarında oynadı.

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Adana Demirspor'la sözleşme imzalayan Tolga Kalender, ardından kiralık olarak Bayrampaşa ve Diyarbekir Spor'da forma giydi.

Tolga Kalender son olarak Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor'a geçtiğimiz sezon transfer olmuştu.