Barcelona 6 gollü maçta kazandı: Ligde 5'te 5 yaptı!

İspanya La Liga'nın 5. maçında Barcelona, Levante deplasmanına konuk oldu. Barcelona, maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Xavi Espart, 19. dakikada Lamine Yamal, 48. dakikada penaltıdan Yamal ve 90+3. dakikada Karim Adeyemi attı.
Levante'nin golleri ise 79. dakikada Ivan Romero ve 88. dakikada Brugui'den geldi.
5'TE 5 YAPTI
Barcelona, bu sonucun ardından La Liga'da 5'te 5 yaptı ve 15 puana ulaştı. Levante, 5 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Barcelona, sahasında Santander'i ağırlayacak. Levante, bu kez evinde Atletic Bilbao karşısında puan mücadelesi verecek.