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Barcelona 6 gollü maçta kazandı: Ligde 5'te 5 yaptı!

Barcelona 6 gollü maçta kazandı: Ligde 5'te 5 yaptı!

13.09.2026 20:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Barcelona 6 gollü maçta kazandı: Ligde 5'te 5 yaptı!

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Levante'yi 4-2 mağlup etti.
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İspanya La Liga'nın 5. maçında Barcelona, Levante deplasmanına konuk oldu. Barcelona, maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Xavi Espart, 19. dakikada Lamine Yamal, 48. dakikada penaltıdan Yamal ve 90+3. dakikada Karim Adeyemi attı.

Levante'nin golleri ise 79. dakikada Ivan Romero ve 88. dakikada Brugui'den geldi.

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5'TE 5 YAPTI

Barcelona, bu sonucun ardından La Liga'da 5'te 5 yaptı ve 15 puana ulaştı. Levante, 5 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Barcelona, sahasında Santander'i ağırlayacak. Levante, bu kez evinde Atletic Bilbao karşısında puan mücadelesi verecek.

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