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Barcelona, Arsenal'dan Gabriel Jesus'u kadrosuna kattı!

Barcelona, Arsenal'dan Gabriel Jesus'u kadrosuna kattı!

1.09.2026 18:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Barcelona, Arsenal'dan Gabriel Jesus'u kadrosuna kattı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, Arsenal forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'u renklerine bapladı.
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Sezona formda başlayan Barcelona, hücum hattını Arsenal'ın Brezilyalı santrforu Gabriel Jesus ile güçlendirdi.

Katalan ekibinin, tecrübeli golcü için Arsenal'a 10 milyon Euro bonservis ve 4 milyon Euro bonus ödeyeceği ifade edildi.

SÖZLEŞMENİN AYRINTISI

Anlaşmada ayrıca oyuncunun sonraki satışından İngiliz ekibine yüzde 20 pay verilmesini öngören bir maddenin yer aldığı aktarıldı.

Jesus'un Barcelona ile olan sözleşmesinin 2029 yılına kadar devam edeceği belirtildi.

27 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Geçen sezon Arsenal formasıyla 27 maçta görev alan Brezilyalı forvet, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağlarken takımıyla Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

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