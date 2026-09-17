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Barcelona'da Dominik Livakovic tepkisi: Taraftarlar isyan etti!
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Barcelona'da Dominik Livakovic tepkisi: Taraftarlar isyan etti!

17.09.2026 13:31:00
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Cumhuriyet Spor
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Barcelona'da Dominik Livakovic tepkisi: Taraftarlar isyan etti!

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Racing Santander'i 7-2 mağlup etti. Karşılaşmada Joan Garcia'nın sakatlığının ardından Dominik Livakovic'in yerine Wojciech Szczesny'nin oyuna girmesi Katalanların tepkisini çekti.

Barcelona'da Dominik Livakovic tepkisi: Taraftarlar isyan etti!

İspanya La Liga'da lider Barcelona, konuk ettiği Racing Santander'i 7-2 mağlup etti.

Raphinha'nın hat-trick yaptığı karşılaşmada Barcelona ağları yedi kez havalandırırken diğer goller Joao Cancelo, Asier Villalibre (kendi kalesine), Gabriel Jesus ve Lamine Yamal'dan geldi.

Konuk takımın gollerini ise Maguette Gueye ve Yassir Zabiri attı.

Barcelona'da Dominik Livakovic tepkisi: Taraftarlar isyan etti!

LIVAKOVIC YERİNE SZCZESNY

Barcelona'nın birinci kalecisi olan Joan Garcia, yaşadığı bir sorun nedeniyle Racing Santander maçının ikinci yarısına başlayamadı.

Hansi Flick'in ekibinin yedek kulübesinde Dominik Livakovic ile birlikte iki kaleci yer alırken Alman teknik direktör değişiklik hakkını Wojciech Szczesny'den yana kullandı.

Barcelona'da Dominik Livakovic tepkisi: Taraftarlar isyan etti!

HANSI FLICK'TEN MAÇ SONU YANIT

Maçın 65. dakikasında Wojciech Szczesny'nin hatasıyla Racing Santander ikinci golü buldu. Karşılaşmanın ardından Szczesny'nin hatası gündem olurken basın toplantısında Hansi Flick'e kaleci tercihinde bir değişiklik yapıp yapmayacağı soruldu.

"Szczesny ikinci kaleci olarak devam edecek mi yoksa Livakovic'e bir şans vermeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu Flick şöyle yanıtladı, "Hayır, bu konuyu çözdük çünkü Szczesny bizim ikinci kalecimiz. Daha önce de dediğim gibi hepimiz hata yaparız ve bu tür şeyler olabilir" dedi.

Barcelona'da Dominik Livakovic tepkisi: Taraftarlar isyan etti!

TARAFTARLARDAN KARARA TEPKİ

Öte yandan Szczesny'nin yaptığı hatanın ardından çok sayıda Barcelona taraftarı sosyal medyada, Polonyalı kaleciye tepki gösterdi. Taraftarlar yaptıkları paylaşımlarda Szczesny yerine Livakovic'in oynaması gerektiğini belirtti.

Dominik Livakovic, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer olmuş ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

İspanyol basınından Cadena Ser'de yer alan haberde ise kaleci konusuyla ilgili, “Bu hata büyük bir tartışma konusu oldu ve Livakovic'in resmen Barcelona'nın ikinci kalecisi olmasının yolunu açtı” yorumu yapıldı.

İlgili Konular: #barcelona #Hansi Flick #Dominik Livakovic #Wojciech Szczesny

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