Barcelona'da Dominik Livakovic tepkisi: Taraftarlar isyan etti!

İspanya La Liga'da lider Barcelona, konuk ettiği Racing Santander'i 7-2 mağlup etti. Raphinha'nın hat-trick yaptığı karşılaşmada Barcelona ağları yedi kez havalandırırken diğer goller Joao Cancelo, Asier Villalibre (kendi kalesine), Gabriel Jesus ve Lamine Yamal'dan geldi. Konuk takımın gollerini ise Maguette Gueye ve Yassir Zabiri attı.

LIVAKOVIC YERİNE SZCZESNY Barcelona'nın birinci kalecisi olan Joan Garcia, yaşadığı bir sorun nedeniyle Racing Santander maçının ikinci yarısına başlayamadı. Hansi Flick'in ekibinin yedek kulübesinde Dominik Livakovic ile birlikte iki kaleci yer alırken Alman teknik direktör değişiklik hakkını Wojciech Szczesny'den yana kullandı.

HANSI FLICK'TEN MAÇ SONU YANIT Maçın 65. dakikasında Wojciech Szczesny'nin hatasıyla Racing Santander ikinci golü buldu. Karşılaşmanın ardından Szczesny'nin hatası gündem olurken basın toplantısında Hansi Flick'e kaleci tercihinde bir değişiklik yapıp yapmayacağı soruldu. "Szczesny ikinci kaleci olarak devam edecek mi yoksa Livakovic'e bir şans vermeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu Flick şöyle yanıtladı, "Hayır, bu konuyu çözdük çünkü Szczesny bizim ikinci kalecimiz. Daha önce de dediğim gibi hepimiz hata yaparız ve bu tür şeyler olabilir" dedi.