Barcelona'da Karim Adeyemi'den 5 yıllık imza

İspanya LaLiga ekibi Barcelona, Anthony Gordon'ın ardından bir transferi daha resmen duyurdu.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Borussia Dortmund'un 24 yaşındaki kanat oyuncusu Karim Adeyemi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Transferin mali detaylarına ilişkin bir bilgi paylaşılmazken İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, Adeyemi için 22 milyon Euro bonservis ve 7 milyon Euro ödeme yapacak. Ayrıca bir sonraki satıştan Borussia Dortmund'un yüzde 20'lik bir payı olacak.

KARIM ADEYEMI'NİN KARİYERİ

Futbola Almanya'da Forstenried'de başlayan Karim Adeyemi, sonrasında sırasıyla SpVgg Unterhaching, Salzburg, Liefering ve Borussia Dortmund takımlarında oynadı.

Adeyemi, kariyeri boyunca 312 maça çıkarken 107 gol atıp 66 asist yaptı.