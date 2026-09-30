Barcelona'da kritik sakatlık: Galatasaray maçında forma giyecek mi?

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milli futbolcu Raphinha, çarşamba günü görüntüleme testlerinden geçmiş ve sağ uyluk arka adalesinde hafif bir kas ödemi tespit edilmiştir. İhtiyat tedbiri olarak ve hızlı bir iyileşme süreci geçirebilmesi adına oyuncu, Brezilya milli takımı kadrosundan çıkarılmıştır. Hindistan ile oynanacak hazırlık maçı için başka bir oyuncu davet edilmeyecektir."