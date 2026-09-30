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Barcelona'da kritik sakatlık: Galatasaray maçında forma giyecek mi?
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Barcelona'da kritik sakatlık: Galatasaray maçında forma giyecek mi?

30.09.2026 13:39:00
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Cumhuriyet Spor
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Barcelona'da kritik sakatlık: Galatasaray maçında forma giyecek mi?

Brezilya'nın Avustralya ile oynadığı maçta sakatlanan Raphinha, milli takım kadrosundan çıkarıldı. İspanyol basını Barcelona forması giyen yıldızın, Galatasaray karşısında forma giyebileceğini iddia etti.

Barcelona'da kritik sakatlık: Galatasaray maçında forma giyecek mi?

Brezilya Milli Takımı'nda Raphinha, Avustralya ile oynanan karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle devam edememişti. Barcelona forması giyen yıldız futbolcunun kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Barcelona'da kritik sakatlık: Galatasaray maçında forma giyecek mi?

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milli futbolcu Raphinha, çarşamba günü görüntüleme testlerinden geçmiş ve sağ uyluk arka adalesinde hafif bir kas ödemi tespit edilmiştir. İhtiyat tedbiri olarak ve hızlı bir iyileşme süreci geçirebilmesi adına oyuncu, Brezilya milli takımı kadrosundan çıkarılmıştır. Hindistan ile oynanacak hazırlık maçı için başka bir oyuncu davet edilmeyecektir."

Barcelona'da kritik sakatlık: Galatasaray maçında forma giyecek mi?

AS'ta yer alan haberde Raphinha'nın ciddi bir sakatlığının olmadığı ve tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Çünkü Brezilyalı yıldız, geçen sezon aynı bölgeden 4 kez sakatlanmış ve 150 günden fazla sahalardan uzak kalmıştı.

Barcelona'da kritik sakatlık: Galatasaray maçında forma giyecek mi?

GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, 13 Ekim Salı günü Barcelona'yı konuk edecek. Raphinha'nın bu maçta forma giymesi bekleniyor.

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