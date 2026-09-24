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Barcelona'dan Julian Alvarez açıklaması: 'Teklif yaptık ancak...'

Barcelona'dan Julian Alvarez açıklaması: 'Teklif yaptık ancak...'

24.09.2026 23:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Barcelona'dan Julian Alvarez açıklaması: 'Teklif yaptık ancak...'

Barcelona Sportif Direktörü Deco, Atletico Madrid forması giyen 26 yaşındaki Arjantinli forvet Julian Alvarez'in transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
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Barcelona Sportif Direktörü Deco, Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'in transferi hakkında konuştu.

Deco, Alvarez'in transferi için teklif yaptıklarını ancak Atletico Madrid'in oyuncuyu satmaya yanaşmadığını söyledi.

"ALVAREZ İÇİN TEKLİF YAPTIK ANCAK..."

Portekiz Futbol Zirvesi'nde konuşan Deco, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından hareketli ve takım oyununa yatkın bir santrfor aradıklarını söyledi.

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Deco

Julian Alvarez'in bu profile uyduğunu belirten Deco, "Julian için teklif yaptık. Ancak kulübü bize onu satmayacağını söyledi. Biz de başka çözümler aramak zorunda kaldık" dedi.

"ALVAREZ ARTIK GEÇMİŞTE KALDI"

Alvarez transferiyle Raphinha'nın santrforda oynamasının birbirinden ayrı konular olduğunu vurgulayan Deco, transfer defterini kapattıklarını ifade etti:

"Julian artık geçmişte kaldı. Önümüze bakmalıyız. Kadromuzdan memnunuz. Umarım o da iyidir ve kulübüne katkı sağlamaya devam eder."

Julian Alvarez, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 4 maçta 1 asist kaydetti.

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