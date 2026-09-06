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Barcelona'dan Valencia deplasmanında bol gollü galibiyet!

Barcelona'dan Valencia deplasmanında bol gollü galibiyet!

6.09.2026 19:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Barcelona'dan Valencia deplasmanında bol gollü galibiyet!

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Valencia'yı 5-0 mağlup etti.
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İspanya La Liga'da Barcelona, Valencia deplasmanına konuk oldu. Barcelona, Mestella Stadı'ndaki mücadeleyi 5-0'lık skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 6. ve 84. dakikalarda Lamine Yamal, 22. dakikada Fermin Lopez, 50. dakikada Raphinha ve 79. dakikada Pedri attı.

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4'TE 4 YAPTI

Bu sonucun ardından Barcelona, lige 4'te 4 ile başladı ve 12 puana yükseldi. Valencia, 4 maç sonunda 1 puanda kaldı.

Barcelona, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u konuk edecek ve ardından ligde Levante deplasmanına gidecek. Valencia, ligde gelecek hafta Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak.

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