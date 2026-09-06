Barcelona'dan Valencia deplasmanında bol gollü galibiyet!

İspanya La Liga'da Barcelona, Valencia deplasmanına konuk oldu. Barcelona, Mestella Stadı'ndaki mücadeleyi 5-0'lık skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 6. ve 84. dakikalarda Lamine Yamal, 22. dakikada Fermin Lopez, 50. dakikada Raphinha ve 79. dakikada Pedri attı.

4'TE 4 YAPTI

Bu sonucun ardından Barcelona, lige 4'te 4 ile başladı ve 12 puana yükseldi. Valencia, 4 maç sonunda 1 puanda kaldı.

Barcelona, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u konuk edecek ve ardından ligde Levante deplasmanına gidecek. Valencia, ligde gelecek hafta Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak.