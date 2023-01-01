Barcelona evinde Espanyol'a takıldı
Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) kendi sahasında konuk ettiği Espanyol ile 1-1 berabere kaldı.
La Liga'nın 15. hafta karşılaşmasında Barcelona ile Espanyol kozlarını paylaştı. Camp Nou'da oynanan maç, 1-1'lik eşitlikle noktalandı.
Barcelona'nın golünü 7. dakikada Marcos Alonso, Espanyol'un golünü ise 73. dakikada Joselu kaydetti.
İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI
Öte yandan iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Ev sahibi ekipte Jordi Alba, Espanyol'da ise Souza ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Bu sonuçla beraber 5 hafta sonra ilk kez puan kaybı yaşayan Barcelona 38, Espanyol 13 puana yükseldi.
Öte yandan karşılaşma öncesi hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Gelecek hafta Barcelona, Atletico Madrid'e konuk olacak. Espanyol ise Girona'yı ağırlayacak.
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